POL-FR: Breisach - Mit Weizenbierglas zugeschlagen // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Erhebliche Schnittverletzungen erlitt ein französischer Bar-Besucher am Sonntagabend, 28. August 2022, gegen 19:55 Uhr, in Breisach. Der 38-Jährige unterhielt sich mit seinem Begleiter an der Theke der Bar beim Grenzübergang, als er von zwei französischen Gästen angesprochen wurde. Ohne Vorwarnung schlug ihm einer mit voller Wucht ein Weizenbierglas gegen den Unterkiefer und Hals, wodurch dieses zu Bruch ging. Der Mann musste ärztlich versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Freiburger Krankenhaus verbracht werden. Der Täter sowie sein Begleiter konnten flüchten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

