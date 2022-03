Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taxifahrer verhindert Enkeltrickbetrug - Polizei warnt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hersfeld-Rotenburg. Unbekannte riefen am Dienstag (08.03.) bei einer 83-jährigen Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg an und gaben sich zunächst als deren Enkelsohn aus. Wenig später übernahm ein weiterer Betrüger das Telefonat und stellte sich der Dame als Staatsanwalt vor. Die Anrufer erklärten, dass der Enkel der 83-Jährigen einen schweren Unfall in Fulda verursacht habe und nun nur gegen Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne. Die Hersfeld-Rotenburgerin glaubte den Angaben der Schwindler und stellte einen hohen fünfstelligen Geldbetrag - der sich auf ihrem Bankkonto befände - in Aussicht. Die Trickbetrüger bestellten der Frau daraufhin ein Taxi, dass sie zu einer Bank fahren sollte. Bereits wenige Minuten nach dem Zustieg in das Fahrzeug stellte der aufmerksame Fahrer jedoch fest, dass sein Fahrgast aufgeregt und aufgewühlt wirkte. Im Rahmen eines einfühlsamen Gesprächs offenbarte sich die 83-Jährige dem Taxifahrer schließlich. Der Mann fuhr die Dame daraufhin - ohne die Möglichkeit Bargeld abzuheben - an ihre Anschrift zurück und informierte umgehend die Polizei. Durch das Eingreifen des Mannes wurde die Hersfeld-Rotenburgerin vermutlich vor einem hohen Schaden bewahrt.

Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich herzlich bei dem Taxifahrer für sein beherztes und richtiges Handeln.

Zudem warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Unterschlagung

Bad Hersfeld. Nachdem ein 75-jähriger Mann aus Ludwigsau am Sonntagnachmittag (06.03.), gegen 15 Uhr, zunächst unbemerkt sein Ausweismäppchen in der Fußgängerzone in der Weinstraße verloren hatte, griffen Unbekannte zu und unterschlugen das Fundstück. Der Pensionär stellte den Verlust seines Eigentums am Montagmorgen (07.03.) fest, konnte das Mäppchen zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr im Bereich der Fußgängerzone auffinden. In dem Mäppchen befanden sich neben Ausweispapieren und Bargeld zudem zwei Fahrzeugscheine, eine Deutsche Bahn-Freifahrtsberechtigung sowie drei Lottoscheine. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke

