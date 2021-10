Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Erhöhtes Einsatzaufkommen am Samstagmittag

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am heutigen Samstag in der Mittagszeit zu drei Einsätzen alarmiert. Noch während sich die Hauptwache auf der Anfahrt zu einem Gasgeruch im Gebäude in den Stadtteil Zweckel befand, wurde der Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr zu einer ca. 3000m langen Dieselspur alarmiert. Bei dem Gasgeruch handelte es sich um einen Fehleinsatz. Noch auf der Rückfahrt zur Hauptwache wurde der Hilfeleistungszug erneut alarmiert. Diesmal ist es auf der B 224 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKWs gekommen. Ein PKW hat sich bei dem Verkehrsunfall überschlagen und laut ersten Meldungen sollten sich noch zwei Personen in dem PKW befinden die nicht befreit werden konnten. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte diese Meldung revidiert werden, alle beteiligen Personen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und standen am Fahrbahnrand. Der eintreffende Notarzt und der Rettungsdienst sichteten die Patienten. Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen zu beklagen. Der Fahrer und sein zweijähriger Sohn aus dem Fahrzeug welches sich überschlagen hat wurde zur weiteren Abklärung von dem Rettungsdienst der Stadt Gladbeck in ein Krankenhaus nach Bottrop transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Nord wurde dem Einsatz zugeteilt und übernahm die Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr.(SB)

