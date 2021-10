Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand droht auf Bagger überzuschlagen

Gladbeck (ots)

In den Nachtstunden ist die Feuerwehr Gladbeck um 03:52 Uhr zu einer Baustelle in den Gladbecker Süden gerufen worden. Auf der dortigen Baustelle an der Horster Straße brannten mehrere Lagerboxen mit Baumaterial in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte auf einen Bagger überzugreifen. Der diensthabende Gruppenführer leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und orderte weitere Kräfte zur Einsatzstelle. Der Brand war zügig unter Kontrolle. Die Entstehungsursache und die Höhe des Schadens sind unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DA)

