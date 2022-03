POL-OH: Fahrraddiebstahl

Fulda (ots) - Einbrüche in Einfamilienhäuser Fulda. Am Dienstagabend (08.03.) kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haderwaldstraße im Ortsteil Neuenberg. Die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend entwendeten die Langfinger Schmuckstücke im Wert von circa 500 Euro und flüchteten ...

