Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad gestohlen

Suhl (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Quad, welches in der Straße "Untere Küttebahn" in Suhl auf einem Grundstück abgestellt war, zum Objekt der Begierde. Der oder die Täter nahmen das Quad im Wert von 4.000 Euro an sich und konnten unbemerkt flüchten. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell