Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda (ots)

Fulda. Am Dienstagabend (08.03.) kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haderwaldstraße im Ortsteil Neuenberg. Die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend entwendeten die Langfinger Schmuckstücke im Wert von circa 500 Euro und flüchteten unerkannt. An dem Fenster entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

In demselben Zeitraum versuchten Unbekannte in ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße einzubrechen. Die Einbrecher schoben den Rollladen der Terrassentür nach oben und verkeilten ihn mit einer Stange. Als die Täter begannen an dem Fenster zu hebeln, bemerkte eine Bewohnerin die Geräusche und machte auf sich aufmerksam. Die Unbekannten flüchteten daraufhin und hinterließen Sachschaden von circa 1.200 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell