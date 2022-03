Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeireport Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 07.03.2022, gegen 10:45 Uhr, befuhren ein 56jähriger Lkw-Fahrer aus Hamburg und ein 46jähriger Fahrer eines VW Golf aus Neuenstein die Wehneberger Straße aus Richtung Homberger Straße kommend in Richtung Stadtmitte. Der Lkw wollte nach links in die Dippelstraße abbiegen, der Pkw nach rechts in die Meisebacher Straße. Der Lkw-Fahrer scherte zu weit nach rechts aus und stieß gegen den Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6350 Euro.

Bad Hersfeld - Am 07.03.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 58jähriger Kradfahrer aus Haunetal die Kleine Industriestraße in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Bad Hersfeld - Am 08.03.2022, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrer eines VW Polo aus Bebra die B 27 aus Richtung B 62 kommend, als er auf dem linken von zwei Fahrstreifen von einem unbekannten Fahrzeugführer überholt wurde. Dabei streifte er die Fahrerseite, diese wurde auf der gesamten Länge von dem hinteren Kotflügel bis zur B-Säule beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt auf der B 62 in Richtung Niederaula fort. Es handelte sich um einen weißen Pkw mit dem Teilkennzeichen FD-?? 2508. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

