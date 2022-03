Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Erpressung und Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Einbruch in Gemeindezentrum Künzell

Trickbetrug durch "Falschen Polizeibeamten" mit hohem Schaden in Fulda

Fulda (ots)

Nach Erpressung und Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen am Samstagnachmittag (05.03.), in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, zwei Unbekannte in der Heinrichstraße/ Ecke Rhönstraße einen 13-Jährigen aus Fulda an und forderten ihn unter Vorhalt eines Messer auf, einen Ladendiebstahl in einem nahegelegenen Lebensmittelmarkt zu begehen und das Diebesgut anschließend an sie zu übergeben. Der Fuldaer folgte den Anweisungen der Täter und begab sich in einen Lebensmittelmarkt in der Lindenstraße. Dort entwendete der 13-Jährige schließlich Getränke und Süßigkeiten im Gesamtwert von rund 15 Euro. Nach Verlassen des Geschäftes wurde der Jugendliche durch einen Ladendetektiv angesprochen und die Polizei informiert, welche der 13-Jährige von der vorangegangenen Erpressung berichtete.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - männlich - etwa 16 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - normale Figur - blonde, lockige Haare - trug einen roten Trainingsanzug der Marke "Nike" - führte ein Messer mit sich

Täter 2: - männlich - etwa 14 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - etwas dickere Statur - schwarze Haare - braune Augen - trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Kapute

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Gemeindezentrum Künzell

Künzell. In der Zeit zwischen Freitag (04.03.), 12.30 Uhr und Samstag (05.03.), 15 Uhr, kam es im Gemeindezentrum im Hahlweg zu einem schweren Diebstahl aus einer dortigen Garage. Unbekannte Täter hebelten das Garagentor auf und entwendeten etliche Arbeitsgeräte. Es wurden eine Akkukettensäge und ein Freischneider der Marke "Stihl" sowie eine Heckenschere, ein Laubbläser und ein Ladegerät der Marke "Pellenc" gestohlen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf rund 2.440 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug durch "Falschen Polizeibeamten" mit hohem Schaden in Fulda

Fulda. In der Zeit zwischen Sonntag (06.03.), 19:30 Uhr, und Montag, (07.03.), 17 Uhr, gingen bei einer 55-jährigen Frau aus Fulda mehrere sogenannte Schockanrufe ein. Ein angeblicher "Hauptkommissar Engel" berichtete am Telefon von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und dass auch die Wertgegenstände der Geschädigten nicht mehr sicher seien. Schließlich kam es zur Übergabe eines größeren Bargeldbetrages an einen bislang unbekannten Abholer und weiterhin zu einer Überweisung einer größeren Summe auf ein von den Tätern genanntes Konto. Der Gesamtschaden bewegt sich in einem fünfstelligen Bereich. Erst nach Rücksprache der Geschädigten mit einer Vertrauensperson wandte sich die Dame an die Polizei und erstattete Anzeige. Wie der vorliegende Fall zeigt, sind aktuell wieder Telefonbetrüger in den Landkreisen Fulda, Bad Hersfeld und dem Vogelsbergkreis aktiv, um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen. Ihre Polizei rät daher dringend:

- Gehen Sie auf keine Geldforderung ein! - Informieren Sie Personen ihres Vertrauens! - Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Hinweise zu dem aktuellen Fall bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Messner

