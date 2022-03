Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Baustellendiebstahl

Diebstahl aus Pkw

Alheim. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag (07.03.) die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines schwarzen Kia ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einer im Fahrzeug befindlichen Geldbörse. Zur Tatzeit stand das Auto in der Borngasse im Ortsteil Heinebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellendiebstahl

Friedewald. Eine Baustelle im Bereich der Windparkanlage bei Lautenhausen wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (04.03.) bis Montagmorgen (07.03.) Ziel unbekannter Täter. Aus den beiden Tanks einer Zugmaschine der Marke "Deutz Fahr" entwendeten die Langfinger rund 500 Liter Diesel. Außerdem demontierten die Täter drei LED Scheinwerfer und nahmen einen Zimmermannshammer aus einer am Fahrzeug angebrachten Werkzeugkiste mit. Aus einem Kettenbagger stahlen die Unbekannten weitere 100 Liter Diesel und bauten ebenfalls zwei Arbeitsscheinwerfer der Maschine ab. Darüber hinaus hebelten die Einbrecher die Tür eines Baucontainers auf und entwendeten zwei Gasflaschen, einen kleinen Gasheizofen sowie ein Paar Arbeitshandschuhe. Aus einem durch ein Vorhängeschloss gesicherten Werkzeugcontainer stahlen die Diebe außerdem noch ein Stromaggregat, 20 Liter Diesel samt Kanister und einen voll ausgestatteten Werkzeugkoffer. Anschließend griffen die Täter sich noch fünf grüne KG-Rohre, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 3.000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

