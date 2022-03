Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dank Zeugenhinweisen - möglichen Einbruch verhindert + Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen + In Hotel eingebrochen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Dank Zeugenhinweisen - möglichen Einbruch verhindert

Dank der Mitteilung aufmerksamer Anwohner konnten Polizeibeamte am Mittwochabend offenbar den Einbruch in ein Schulgebäude in der Schwalheimer Hauptstraße verhindern. Gegen 22.15 Uhr war ein 19-Jähriger dabei beobachtet worden, wie er einen Zaun zum Schulgelände überkletterte und dann eine Feuerschutztreppe emporstieg, wo er sich an einem Fenster zu schaffen gemacht haben soll. Zeugen verfolgten das Treiben und verständigten die Polizei. So konnten die Ordnungshüter den Tatverdächtigen zurück am Boden bereits in Empfang nehmen. Sie nahmen den Heranwachsenden vorläufig fest und brachten ihn zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle, die er anschließend wieder verlassen durfte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls ein.

Bad Vilbel: Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Aus einem in der Brandenburger Straße abgestellten blauen Ford Transit haben Diebe zwischen Dienstagnachmittag (16.15 Uhr) und Donnerstagmorgen (9.15 Uhr) Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Um an die Wertsachen zu gelangen war zuvor offenbar das Karosserieblech an einer Schiebetür aufgeschnitten worden. In der Bodelschwinghstraße traf es zwischen Mittwochabend (18.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (6 Uhr) einen weißen Mercedes Vito. Hier schlugen Unbekannte im Tatzeitraum eine Autoscheibe ein, um an das im Innenraum aufbewahrte Werkzeug von Hilti, DeWalt, Spit und Würth im Wert mehrerer Tausend Euro zu gelangen.

Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brandenburger- oder der Bodelschwinghstraße aufgefallen? Wo wurden seither entsprechende gebrauchte Werkzeuge oder Baumaschinen zum Verkauf angeboten?

Bad Nauheim: In Hotel eingebrochen

In der Steinfurther Hauptstraße sind Straftäter zwischen Mittwochabend (21.20 Uhr) und Donnerstagmorgen (6 Uhr) in ein Hotel eingestiegen. Die Unbekannten durchsuchten im Rezeptionsbereich mehrere Schränke und entwendeten Kleingeld aus einer aufgebrochenen Münzkassette. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell