POL-WE: Nach Vielzahl von Einbrüchen - Tatverdächtigen festgenommen

Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

Vor allem in Bad Vilbel und Karben kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Einbrüchen, insbesondere in Kellerräume oder Gartenhütten. Diebe suchten dabei offenbar gezielt nach wertvollen Fahrrädern, hochwertigen E-Bikes sowie teurem Werkzeug. Die zuständige Polizeistation verzeichnete seit dem zurückliegenden Wochenende mehrere Dutzend derartige Taten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern verliefen zunächst ohne Erfolg.

In der Nacht zu Dienstag beobachte eine Frankfurter Polizeistreife schließlich eine Personengruppe, die neben mehreren Zweirädern auch einen Fahrradanhänger bei sich hatte. Als sich die Beamten zu erkennen gaben flüchteten mehrere Männer, einen 27-Jährigen nahmen die Ordnungshüter vorläufig fest. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den mitgeführten Gegenständen offenbar um Diebesgut, welches in großen Teilen bereits zugeordnet und wieder an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden konnte. Unterdessen ist die Herkunft mehrerer Gegenstände bislang noch nicht abschließend geklärt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte am Mittwochnachmittag die Vorführung des dringend Tatverdächtigen. Der 27-jährige bulgarische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit gibt es weitere Taten, die bei der Polizei bislang nicht angezeigt worden sind. Etwaige Geschädigte werden daher gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei den Ermittlern zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen, denen in den letzten Tagen und Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere in Bad Vilbel und Karben, aufgefallen waren. Möglicherweise hatten auch Überwachungsanlagen auf Privatgrundstücken Videos aufgezeichnet.

Die beigefügte Aufnahme zeigt Teile des vermutlichen Diebesgutes, deren Besitzer der Polizei aktuell noch nicht bekannt sind.

