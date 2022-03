Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

VB

Zeugen nach Unfallfluchtflucht gesucht

Schlitz. Am Freitag (04.03.2022) kam es gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Salzschlirfer Straße / Kreuzweg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 38-jähriger Fahrer eines weißen VW Up stieß gegen die Fahrertür eines blauen 3er BMW. Hierbei wurde der 32-jährige Fahrer des BMW leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. Da der genaue Ablauf des Unfallgeschehens aktuell nicht klar ist, bittet der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache um Hinweise.

Polizeistation Lauterbach

HEF

Bad Hersfeld. Am Freitag (04.03.2022), parkte eine 27-jährige Fahrerin aus Neuenstein ihren silbernen VW Golf in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße. Als sie später zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden an dem Golf beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

