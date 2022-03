Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Exhibitionistische Handlung-Zeugen gesucht-Körperverletzung-Zeugenaufruf-Diesel gestohlen-Diebstahl -Kennzeichendiebstahl-Falsche Microsoft Mitarbeiter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag-Polizei warnt

Exhibitionistische Handlung - Zeugen gesucht

Bebra. Am Freitag (04.03.), gegen 12.30 Uhr, entblößte ein bisher unbekannter Mann vor einem Geschäft in der Nürnberger Straße sein Geschlechtsteil. Nachdem mehrere Personen auf den Unbekannten - der sich an eine Gebäudewand anlehnte - aufmerksam geworden waren und die Polizei informiert hatten, flüchtete er.

Der Unbekannte kann als männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, mit blondem Bart und schlanker Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jogginghose sowie einen dunklen Mantel, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung - Zeugenaufruf

Bebra. Einen 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg beleidigten mehrere Jugendliche am Freitagabend (04.03.), gegen 21 Uhr, in der Bahnhofstraße. In diesem Zusammenhang schubste ein Heranwachsender den Mann und schlug ihn zweimal gegen der Kopf. Anschließend lief die Gruppe in Richtung Bahnhof davon. Der 45-Jährige wurde glücklicherweise nur leichtverletzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diesel gestohlen

Neuenstein. Unbekannte pumpten in der Nacht zu Freitag (04.03.) rund 300 Liter Diesel - im Wert von etwa 500 Euro - aus einem weißen Lkw der Marke "Scania" ab. Zur Tatzeit stand die Sattelzugmaschine auf dem Autobahnparkplatz "Am Pommer" an der A 7. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Wildeck. In der Straße "Am Güterbahnhof" im Ortsteil Obersuhl wurde in der Nacht zu Freitag (04.03.) ein grüner Toyota Avensis zum Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger entwendeten das hintere amtliche Kennzeichen HEF-DU 888 des Pkw sowie die vorderen und hinteren Scheibenwischer. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (05.03.) das hintere amtliche Kennzeichen HEF-QA 252 eines schwarzen Mercedes Benz. Zur Tatzeit stand das Auto in der Hünfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Microsoft Mitarbeiter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag - Polizei warnt

Hersfeld-Rotenburg. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Microsoft stellen sich unbekannte Trickbetrüger am Telefon vor. Unter dem Vorwand, dass der Computer des Opfers mit Viren verseucht sei oder sonstige Probleme aufweise, drängen die Anrufer auf eine sogenannte Fernwartung. Mit Zustimmung zu einer solchen Wartung erteilen die Betroffenen den Betrügern die Erlaubnis aus der Ferne auf den Computer - auf dem sich meist auch vertrauliche Daten befinden - zuzugreifen. Mit den betrügerisch gewonnenen Daten führen die Kriminellen schließlich Überweisungen von den Online-Konten der Opfer durch oder verursachen anderweitige Kosten, die zu Lasten des Opfers fallen.

Durch diese dreiste und äußerst geschickte Vorgehensweise erbeuteten Betrüger nun über mehrere Wochen hinweg unbemerkt einen Gesamtbetrag von rund 39.000 Euro von dem Konto eines Mannes aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon. - Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

