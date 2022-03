POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots) - Bebra - Am Samstag, 05.03.2022, 10:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Sontraner mit seinem LKW die Lüdersdorfer Straße in Bebra-Breitenbach in Richtung Hersfelder Straße. Zeitgleich wollte ein 68-jähriger Bebraner mit seinem PKW vom Parkplatz in der Lüdersdorfer Straße Höhe Hausnummer 1 ausparken. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er den LKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die ...

mehr