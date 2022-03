POL-OH: Pressemeldung der Pst. Rotenburg

Hilders (ots) - In der Nacht von Freitag, den 04.03.2022, auf Samstag, den 05.03.2022, kam es im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hilders. In der Straße Obertor stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten PKW Kia, der durch den Zusammenstoß gegen einen Stromverteilerkasten geschoben wurde. Sowohl am Kia, als auch am Stromverteilerkasten, entstand Sachschaden in Höhe ...

mehr