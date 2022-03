Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden

Niederaula (ots)

Niederaula. Am 05.03.2022, gg. 11:30 Uhr kam in in der Straße "Im Seckenbiegen" zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 57-jähriger aus Bad Hersfeld wendete seinen Pkw mit Wohnanhänger, als er mit dem Wohnwagen einen geparkten Transporter striff und diesen beschädigte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

