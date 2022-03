POL-OH: Terrassenbrand durch heiße Asche

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung Bebra. Unbekannte sprühten in der Nacht zum 30. Januar verfassungswidrige Zeichen an eine Grundstücksmauer in der Straße "Vor der Höhe" im Ortsteil Blankenau. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Rund ...

mehr