Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Rund 700 Liter Diesel gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Bebra. Unbekannte sprühten in der Nacht zum 30. Januar verfassungswidrige Zeichen an eine Grundstücksmauer in der Straße "Vor der Höhe" im Ortsteil Blankenau. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rund 700 Liter Diesel gestohlen

Ronshausen. Circa 700 Liter Diesel entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (03.03.) aus einem Lkw der Marke Volvo. Nachdem der Fahrzeugführer sich am Mittwochabend (02.03.), gegen 21 Uhr, auf dem Parkplatz "Nadelöhr" an der A4 - zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach - in der Fahrerkabine zum Schlafen gelegt hatte, öffneten die Täter unbemerkt den Tank des Fahrzeugs und stahlen den Kraftstoff im Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell