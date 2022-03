Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit Sachschaden

Hilders (ots)

In der Nacht von Freitag, den 04.03.2022, auf Samstag, den 05.03.2022, kam es im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hilders. In der Straße Obertor stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten PKW Kia, der durch den Zusammenstoß gegen einen Stromverteilerkasten geschoben wurde. Sowohl am Kia, als auch am Stromverteilerkasten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls, sowie der Unfallverursacher, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06681/9612-0 bei der Polizeistation Hilders zu melden.

Gefertigt:

Kramer Polizeioberkommissar Polizeistation Hilders

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

