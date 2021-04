Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Warendorf (ots)

Ein 28-jähriger Neubeckumer ist verdächtig, in zwei Nächten in eine Firma am Brinkweg in Vorhelm eingebrochen zu sein.

Am Donnerstag, 15.4.2021 stellten die Firmeninhaber fest, dass sich der Tatverdächtige bereits in der Nacht in den Firmenräumen aufgehalten hat. Es ist unklar, ob er aus dem Fertigungsbetrieb etwas stahl.

Am Freitag, 16.4.2021 schaute die Firmeninhaberin gegen 1.00 Uhr auf dem Gelände nach dem Rechten. Als sie einen Lichtschein in der Lagerhalle bemerkte, informierte die 34-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten eine geöffnete Tür fest und suchten das Gelände sowie das Gebäude ab. Dabei unterstützte ein Polizeihubrauber die Absuche der nähren Umgebung aus der Luft. Die Suche nach dem oder den Einbrechern verlief negativ. Als einige Zeit später Polizistinnen die Firma zur Spurensicherung aufsuchten, bemerkte die Inhaberin etwas Ungewöhnliches in der Halle. Als die Beamtinnen und die Frau nachschauten, entdeckten sie den 28-Jährigen, versteckt in einer Kiste. Die Polizistinnen nahmen den Neubeckumer vorläufig fest. Im Laufe des Vormittags wurde der Mann vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell