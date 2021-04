Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeugen nach Brand gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Brand machen können, der am Mittwoch, 14.4.2021, gegen 16.50 Uhr auf einem Fußweg entlang der Hessel in Sassenberg ausbrach. Ein Unbekannter steckte etwas in einen Haufen Strauchschnitt, der daraufhin Feuer fing. Dieses beschädigte den angrenzenden Zaun eines Grundstücks. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Zwei Jungen gaben an, dss ein Jugendlicher etwas in den Haufen gesteckt haben soll. Dieser sei etwa 16 Jahre alt, trug eine schwarze Lederjacke, eine grüne Hose sowie einen schwarzen Pullover und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

