Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorrad gestohlen

Borken (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr ein KTM-Cross-Motorrad (orange, weiß und schwarz lackiert) gestohlen. Das Motorrad im Wert von ca. 4.000 Euro hat kein Kennzeichen und stand auf dem Stellplatz vor einem Wohnhaus an der Nina-Winkel-Straße. Ob der oder die Täter das Motorrad weggeschoben oder -gefahren haben, ist nicht bekannt. Zum Starten des Motors wäre jedenfalls ein sog. Killswitch" erforderlich gewesen. Der Geschädigte hatte das Motorrad auf einer Internet-Plattform zum Verkauf angeboten. Inwiefern der oder die Diebe auf diesem Weg auf das Motorrad aufmerksam geworden sind, ist nicht bekannt - möglich ist es jedenfalls. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

