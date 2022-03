Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall einer vierköpfige Familie - alle leicht verletzt

Alsfeld (ots)

Am 06.03.22 um 00:12 Uhr kam es auf der B254 in der Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Eudorf zu einem Verkehrsunfall bei dem eine vierköpfige Familie aus Schwalmstadt leicht verletzt wurde. Der 48 jährige Familienvater befand sich mit seiner Frau, der 19 jährigen Tochter sowie dem 10 jährigen Sohn auf der Rückfahrt von einem Familienausflug aus Frankfurt. In der Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Eudorf kam das Fahrzeug nach einer leichten Rechtskurve vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Scheune. Der neuwertige schwarze Audi A6 streifte mit der rechten vorderen Fahrzeugseite das Holztor der Scheune sowie die Steinwand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 35.000,- EUR. Des Weiteren wurden das Scheunentor durch den Zusammenstoß beschädigt (Sachschaden ca. 3000,- EUR). Die Insassen wurde vorsorglich in das Kreiskrankenhaus nach Alsfeld verbracht. Nach erster Einschätzung erlitten sie lediglich Prellungen durch den Sicherheitsgurt sowie ein HWS.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein weitere Passagier im Fahrzeug festgestellt. Der kleine weiße Vierbeiner befand sich gesichert in einer Transportbox und wurde auf Bitten der Familie durch die Polizeistreife mit auf die Wache der Polizeistation Alsfeld verbracht. Sobald die Familie aus dem Krankenhaus entlassen ist, will sie ihren kleinen Hund, der den Unfall zum Glück wohlbehalten überstanden hat, wieder auf der Wache abholen.

Gefertigt:

Reis, POK, PSt Alsfeld

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell