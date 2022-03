POL-OH: Mehrere Durchsuchungen aufgrund sogenannter "kontaktloser Impfungen"

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnhaus Bad Salzschlirf. Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag (04.03.) in ein Wohnhaus in der Dr.-Martiny-Straße einzubrechen. Die Täter schoben einen Rollladen hoch, ließen jedoch schließlich aus ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab. Es entstand circa 250 ...

mehr