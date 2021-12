Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Linkenheim-Hochstetten- Versuchter Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am frühen Samstagmorgen in eine Apotheke in Hochstetten.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte der Eindringling gegen 02:55 Uhr gewaltsam über die Eingangstür sich Zutritt in die Apotheke "Am Wall" zu verschaffen. Als er bemerkte, dass sein Vorhaben missglückte machte sich der Täter bislang unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die am frühen Samstagmorgen im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell