POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 58-Jähriger tot aufgefunden

Der seit 7. Dezember in Karlsruhe vermisste 58 Jahre alte Mann wurde am Sonntag in einem Waldgebiet im Bereich Neureut, Gewann Kuhbacher Brücke tot aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Unfallgeschehen.

