Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Einbrecher am Rottweg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen (16.12., 05.40 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus am Rottweg im Ortsteil Greffen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug der Einbrecher ein Fenster am Kellerabgang des Doppelhauses ein und durchsuchte anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Als Zeugen Geräusche hörten, flüchtete der Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell