POL-W: RS Verkehrsunfallflucht auf der Balkantrasse - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (12.06.2022) kam es gegen 13:00 Uhr auf der Balkantrasse in Remscheid-Lennep zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Bergisch Born in Höhe der Einmündung am Tenter Weg. Ein 60-Jähriger beabsichtigte mit seinem Fahrrad ein vor ihm fahrendes Pärchen, ebenfalls auf dem Fahrrad unterwegs, linksseitig zu überholen. Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem der Zweiradfahrer, sodass der 60- Jährige und der bislang unbekannte Mann zu Boden stürzten und sich leicht verletzten. Als der 60-Jährige die Personalien des Mannes notieren wollte, entfernte dieser sich gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung in Fahrtrichtung Bergisch Born. Der Mann war circa 40-50 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und trug ein weiß-blau kariertes Hemd. Er hat mittellange braune Haare und ein rundes Gesicht. Das Verkehrskommissariat Remscheid bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

