Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall am Erdbeerstand - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Das Verkehrskommissariat Wuppertal sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (15.06.2022), der sich auf einem Baumarktparkplatz an der Uellendahler Straße ereignete. Nach ersten Erkenntnissen parkte ein Skoda-Fahrer gegen 18:30 Uhr sein Auto aus einer Parklücke aus und touchierte dabei eine Fußgängerin, die an der Eingangstür des dortigen Erdbeerstandes stand. Dabei verletzte sich die 56-Jährige leicht. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Wuppertalerin zu kümmern. Eine Polizeistreife konnte den 43-Jährigen in seinem Skoda kurz darauf an der Uellendahler Straße fahrenderweise antreffen und kontrollieren. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

