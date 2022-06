POL-WHV: Schwerer Diebstahl aus geparktem Pkw im Bereich des Accumer Sees

Varel/ Bockhorn (ots) - Weitere PKW-Aufbrüche im Bereich Varel - Zeugen gesucht Im Stadtgebiet Varel kam es in den vergangenen Tagen erneut zu PKW-Aufbrüchen, bei denen diverses Diebesgut entwendet werden konnte und erheblicher Sachschaden entstand. So wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Kastenwagen, Modell Renault Master, in der Kirchenstraße in Varel angegangen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ...

