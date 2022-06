Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkene Radfahrerin fährt Schlangenlinien

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 03.25 Uhr, unterzog eine Streife eine 25-jährige Radfahrerin in den Neckarstaden einer Verkehrskontrolle. Die Radfahrerin stellte durch ihre unsichere Fahrweise, Schlangenlinien über die halbe Fahrbahn, eine Gefährdung für sich und andere Verkehrsteilnehmer dar. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Fahrerin musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Es erfolgte eine Meldung an die Führerscheinstelle, die Fahrerin muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

