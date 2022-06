POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Parkhaus beschädigt; Unfallverursacher flüchtet; Zeugenaufruf

Heidelberg-Rohrbach (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es in der Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Rohrbach-Süd kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Auffahrunfalls. Auf Höhe der Parkstraße hielt ein unbekannter Autofahrer auf der linken Fahrspur an, um in diese einzubiegen. Ebenso eine 40-jährige Seat-Fahrerin, die hinter dem Autofahrer ...

mehr