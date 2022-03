POL-RBK: Rösrath - Cross Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (28.02.) bemerkte ein Mitarbeiter einer Handwerkerfirma gegen 15:00 Uhr, dass sein Firmenwagen aufgebrochen wurde. Er hatte den Van der Marke Fiat in der vergangenen Nacht auf einem Parkplatz in der Graf-Adolf-Straße im Stadtteil Lückerath abgestellt. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug ging, bemerkte er die Beschädigung am ...

mehr