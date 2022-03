Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (28.02.) bemerkte ein Mitarbeiter einer Handwerkerfirma gegen 15:00 Uhr, dass sein Firmenwagen aufgebrochen wurde. Er hatte den Van der Marke Fiat in der vergangenen Nacht auf einem Parkplatz in der Graf-Adolf-Straße im Stadtteil Lückerath abgestellt.

Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug ging, bemerkte er die Beschädigung am Schloss der Kofferraumtür. Aus dem Fahrzeug wurde ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine der Marke Bosch entwendet. Zudem fehlt diverses Kleinwerkzeug, unter Anderem mehrere Kabel, eine Schraubenkiste und eine Werkzeugtasche.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell