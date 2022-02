Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kürten (ots)

Am Sonntag 27.02.2022 gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der Straße Talblick in Kürten ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 70-jähriger Radfahrer aus Bergisch Gladbach schwer verletzte.

Der Radfahrer befuhr die Straße Talblick in Fahrtrichtung Wermelskirchener Straße. In diese Fahrtrichtung weist die Straße ein Gefälle auf. Kurz vor der Unfallörtlichkeit fuhr er an einem rechtsseitig geparkten Wohnmobil links vorbei.

Hierbei übersah er den 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Kürten, der unmittelbar hinter dem Wohnmobil in seinem Seat die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Radfahrer bremste unmittelbar vor dem Pkw und überschlug sich dabei. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Das Fahrrad des 70-Jährigen rutschte vermutlich nach dem Sturz gegen den Seat, sodass leichte Kratzer an der Fahrzeugfront entstanden. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell