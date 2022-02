Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Nach Karnevalsparty in Köln - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Leichlingen (ots)

In der vergangenen Nacht (24.02.) gegen 23:50 Uhr hielten Polizisten einen 18-jährigen Solinger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Straße Am Hammer in Leichlingen an.

Die Polizisten befragten den Kia-Fahrer, ob er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hat. Dies verneinte er zunächst, jedoch konnte ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem wies er beim Aussteigen deutliche Gleichgewichtsprobleme auf.

Der Solinger stimmte einem angebotenen Alkoholtest zu. Dieser ergab schließlich einen Wert von 1,6 Promille und lag somit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er räumte daraufhin ein, zuvor in Köln Karneval gefeiert und dort alkoholische Getränke konsumiert zu haben.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt wurde der 18-Jährige zur nahegelegenen Polizeiwache verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm vorläufig untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ch/ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell