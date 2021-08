Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

In der Nacht vom 21.08.21 auf 22.08.21, im Zeitraum zwischen 23.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person, Teile der rechten Fahrzeugseite eines in der Josef-Sorg-Straße geparkten Pkw. Der Täter fuhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand über den Fahrzeuglack, sodass ein tiefer Kratzer am Kotflügel hinten rechts entstand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 750 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell