Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Vollbrand einer Lagerhalle am Alten Güterbahnhof

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck durch eine Vielzahl von Notrufen zu einem Feuer an den Alten Güterbahnhof alarmiert. Beim Eintreffen der EInsatzkräfte an der Einsatzstelle stand eine ca. 20 m x 40 m große leerstehende Lagerhalle bereits im Vollbrand.

Einsatzschwerpunkt war es, eine Brandausbreitung auf die unmittelbar angrenzende Lagerhalle zu verhindern. Hierfür wurde das Feuer durch die Löschzüge der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Lübeck und den Ergänzungseinheiten der Freiwilligen Feuerwehren Padelügge-Buntekuh, Schönböcken, Kronsforde, Niendorf und Moorgarten mit drei Einsatzabschnitten bekämpft.

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Lübeck eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte inzwischen zurückgenommen werden. Auch musste der Bahnverkehr des angrenzenden Hauptbahnhofes vorübergehend eingestellt werden.

Personen wurden im Zusammenang mit dem Feuerwehreinsatz nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Für die Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet, wurden für die Zeit des Feuerwehreinsatzes die Freiwilligen Feuerwehren Moisling, Vorwerk und Dänischburg zur Wachbesetzung nachalarmiert.

Durch den Einsatz sind ca. 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst gebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell