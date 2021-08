Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit, mehrere verletzte Personen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am 26.08.21, gg. 08.23 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die B31 von Donaueschingen kommend in Richtung Freiburg. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr dieser im Bereich des Parkplatzes "Goschenhobel" auf einen verkehrsbedingt vor ihm bremsenden Pkw eines 39-jährigen Fahrzuglenkers auf. Durch die Kollision wurden die 4 Fahrzeuginsassen im vorausfahrenden Pkw, als auch der Unfallverursacher verletzt und mussten durch das DRK in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Die Feuerwehr war zur technischen Hilfeleistung ebenfalls vor Ort. Die Fahrzeuge wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme ergaben sich Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell