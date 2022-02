Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - eine Person schwer verletzt

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntag (27.02.) gegen 12:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Remscheid bei einem Verkehrsunfall in der Straße Tente in Wermelskirchen schwer verletzt.

Er befuhr mit seinem Krad der Marke KTM die Straße aus Burscheid-Hilgen kommend in Fahrtrichtung Wermelskirchen, als er in einem Einmündungsbereich verkehrsbedingt zum Stillstand kam. Die hinter ihm fahrende 26-Jährige aus Leichlingen sah dies zu spät und fuhr dem 17-Jährigen mit ihrem Renault auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich den Beamten Hinweise auf Betäubungsmittel-Konsum bei der Renault-Fahrerin. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Kokain. Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Beschuldigte aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Der 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 26-Jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme einer nahegelegenen Arztpraxis zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell