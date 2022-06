Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Opfer überweist 2.000 Euro nach angeblichem Europol-Anruf; Polizei warnt vor Telefonkontakten

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag erhielt ein 23-Jähriger in der Edinger Straße unmittelbar hintereinander von Betrügern gleich zwei Anrufe auf seinem Mobiltelefon.

Zunächst teilte ihm eine weibliche Stimme mit, dass seine "Identität" im Zusammenhang mit Straftaten der Geldwäsche und des Drogenhandels verwendet worden war.

Die Anruferin erklärte dem Opfer in englischer Sprache am Telefon, dass der Fall von ihr, jetzt an Europol weitergeleitet wird und dass sich in Kürze bei ihm die "Polizeiermittler der Europol" melden werden.

Wenige Minuten später rief auch tatsächlich ein angeblicher Ermittler von Europol an. Das Opfer wurde am Telefon in englischer Sprache unter Druck gesetzt und aufgefordert 2.000 Euro über zwei Apps zu überweisen. Nur nach Eingang der Zahlung werden seine Personaldaten im Zusammenhang mit den Straftaten gelöscht.

Der 23-Jährige installierte daraufhin die Apps auf seinem Mobiltelefon und überwies die 2.000 Euro.

Das Opfer erkannte dann zwar recht schnell, dass er betrogen worden war, aber sein Geld war unwiederbringlich weg. Sein Weg führte zur Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Anrufen, die dazu führen sollen, Geld zu überweisen oder Bankdaten preis zu geben.

Seien Sie auch skeptisch, wenn eine Nummer in Ihrem Display erscheint, die einer reellen Nummer entsprechen kann. Im geschilderten Fall war es eine niederländische Telefonnummer, angeblich von Europol.

Hier war es "nur" ein Schaden von 2.000 Euro, aber es können auch schnell Schäden von mehrere zehntausend Euro entstehen.

Die Polizei, auch die Europol, wird Sie niemals anrufen und von Ihnen verlangen, Geld zu überweisen. Geben Sie am Telefon keine persönliche Daten an Personen weiter, die Sie nicht kennen.

Information:

Europol ist eine Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag, Niederlande. Die Behörde fördert den Informationsaustausch zwischen den nationalen Polizeibehörden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell