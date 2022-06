Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag wurde die Polizei zu einer verdächtigen Wahrnehmung in Edingen-Neckarhausen gerufen. Kurz nach 11 Uhr sei in Edingen eine Person mit einer Machete oder einem ähnlichen Gegenstand aufgefallen und habe dort auf Pflanzen eingeschlagen. Die Polizei war in der Folge mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort um den Sachverhalt zu verifizieren. Im Laufe der Einsatzmaßnahmen wurden die Kinder sowie das Personal eines nahegelegenen Kindergartens sowie einer Schule gebeten, dass Gebäude zunächst nicht zu verlassen. Nachdem es keine Hinweise auf eine Gefährdung gab, konnten die Maßnahmen aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Identität des Verdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell