POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Nach sexueller Belästigung Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise zum Gesuchten geben?

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es an der Haltestelle West in der Hardheimer Straße zu einer sexuellen Belästigung - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 20-Jährige wurde gegen 20.45 Uhr an der Haltestelle von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, erwiderte dies jedoch nicht. Darauf griff der Täter die junge Frau am Arm, zog sie zu sich und fasste ihr an das Gesäß. Die 20-Jährige riss sich sofort los, sodass ihr die Flucht gelangt. Nachdem sie sich Familien und Freunden anvertraute, verständigten diese die Polizei. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,75 groß, 30 bis 40 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, Bauchansatz, Narbe im Halsbereich, trug eine Kappe, ein rotes T-Shirt, kurze schwarze Hosen und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

