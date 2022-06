POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 14.06.2022, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 22-jährige PKW-Fahrer befuhr die Jahnstraße entgegen der Einbahnstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße bog dieser nach links ab und übersah hierbei den von links kommenden Fahrradfahrer, woraufhin es zur Kollision kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem 22-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich 1,58 Promille. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 53-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von 0,56 Promille. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf ein Fehlverhalten seitens des Radfahrers. Dieser erlitt durch die Kollision diverse Schürfwunden und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

