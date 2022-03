POL-FR: Gundelfingen/B3: Pkw-Fahrerin wird bei Unfall verletzt - Mutmaßliche Unfallverursacherin entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Zu zwei Fällen sexuellen Übergriffs kam es jüngst in Müllheim. Bereits am Montag, dem 21.03.2022, in der Zeit zwischen 11.00 und 11.25 Uhr, kam es an der Bushaltestelle "Amtsgericht" bei der evangelischen Kirche in der Werderstraße zu einem Übergriff gegenüber einem 12-jährigen Mädchen. ...

