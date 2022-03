Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gartenhütte und Pkw-Unterstand abgebrannt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.03.2022, brannte eine Gartenhütte sowie ein Pkw-Unterstand komplett nieder. Gegen 12.25 Uhr teilten Zeugen mit, dass aus einer Gartenhütte an der Ecke Eichbergstraße / Hertener Straße Rauch dringen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte sowie ein sich neben der Hütte befindliche Unterstand für einen Pkw schon in Vollbrand. Ein Pkw sowie ein Kleinkraftrad, welche sich unter dem Unterstand befanden, wurden auch Opfer des Feuers. Gegen 13.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Ein sich in der Nähe befindliche Gebäude der Stadt Rheinfelden, welches wohl der Wasseraufbereitung dient, wurde durch den Brand ebenso beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

