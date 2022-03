Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Brand in einem Neubau - sehr hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.03.2022, gegen 08.00 Uhr, wurde der Feuerwehr starker Rauch aus einem Neubau in der Schönenstraße mitgeteilt. Auf einem bereits bestehenden größeren Garagendach wurden in Holzständerbauweise mehrere Wohnungen errichtet. Aus hier noch nicht bekannten Gründen kam es in der Zwischendecke des Garagendaches und dem Holzboden des Neubaus zu einem Schwelbrand. Die Bekämpfung des Brandes gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig und dauerte mehrere Stunden. Um an Glutnester zu gelangen musste die Feuerwehr an mehreren Stellen den Holzboden mittels Kettensägen öffnen. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren mehrere Abteilungen der Feuerwehr Todtnau mit Unterstützung der Feuerwehr aus Schopfheim. Der geschätzte Sachschaden könnte sich auf etwa 1.000.000 Euro belaufen, falls die Statik des Neubaus durch den Brand betroffen wäre. Der Polizeiposten Oberes Wiesental hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell