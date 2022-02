Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Mängel an Schulbus fest

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Mit dem Ziel schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Verkehrsteilnehmer entsprechend zu den Gefahren zu sensibilisieren, haben die Verkehrsexperten der hiesigen Kreispolizeibehörde im Rahmen der derzeit stattfindenden Roadpol-Aktionswoche "Truck and Bus" (7.-13.02.2022) am Mittwoch an einem Schulbus erhebliche Mängel festgestellt.

Bei der morgendlichen Kontrolle des mit 24 Schülerinnen und Schülern besetzten Busses registrierten die Gesetzeshüter an der Europaschule in Bad Oeynhausen unter anderem erhebliche Durchrostungen an der Karosserie und eine Überbrückung des Motorschutzschalters mittels eines Kabelbinders. Zudem fanden sich im Inneren scharfe Kanten und lediglich ein bereits im Jahr 2020 abgelaufener Verbandskasten. Aufgrund der festgestellten Mängel untersagte man dem Busfahrer die weitere Beförderung von Personen. Er und auch das Busunternehmen sehen sich nun mit einer Anzeige konfrontiert.

Am Weserauentunnel stoppten die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr einen mit 4,8 Tonnen Gefahrgut beladenen Lastwagen. Dieser hatte zuvor unerlaubt den Tunnel befahren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem einen Ladungssicherungsverstoß fest. Auch in diesem Fall fertigte man Anzeigen gegen den Fahrer und das Fuhrunternehmen. Nach einer Nachsicherung seiner Fracht konnte der Mann weiterfahren.

Später, gegen 12 Uhr, geriet ein Muldenkipper auf der Hahler Straße in eine Polizeikontrolle. Der hatte zwei übereinander gestapelte Mulden transportiert und diese nicht vorschriftsgemäß gesichert. Ferner fanden sich zwischen Führerhaus und Mulden mehrere ungesicherte Gegenstände. Nach einer Nachbesserung konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Dennoch müssen auch er und der Fahrzeughalter mit einer Anzeige rechnen.

Seit Jahren ist deutschland- und europaweit eine stetige Zunahme des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs zu verzeichnen. Nicht selten kommt es zu schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Lkws oder Bussen, sodass die Überprüfung jener Fahrzeuge regelmäßig zur polizeilichen Präventionsarbeit zählt.

