POL-MI: Pkw überschlägt sich in Isenstedt

Espelkamp (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Lange Straße / Alte Zwetschenstraße in Isenstedt am Dienstagmittag.

Nach den Erkenntnissen der Polizei war gegen 12 Uhr eine 40 Jahre alte Espelkamperin mit einem Fiat auf der letztgenannten Straße in Richtung der Hauptstraße unterwegs. Zur selben Zeit hatte eine 57-jährige Hüllhorsterin die Lange Straße zur Isenstedter Straße hin mit einem Ford befahren. Als die 40-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision der Kraftfahrzeuge woraufhin sich der Fiat überschlug und neben der Straße auf den Rädern stehend zum Stillstand kam.

Beide Frauen erlitten leichtere Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkws wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe wurde von den Beamten auf auf rund 16.500 Euro taxiert.

